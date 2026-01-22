Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü

Kartal'da baygın kadına müdahale eden sağlık ekipleri, hasta yakını tarafından tehdit edildi.

Edinilen bilgilere göre bir kadının baygınlık geçirmesi üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri kadına müdahale ettiği sırada, hasta yakını olduğu öğrenilen bir kişi ekiplere tepki gösterdi. Şüpheli, kaldırım taşını eline alarak sağlık çalışanlarını tehdit etti.

HASTAYI TAKSİYE TAŞIDILAR

Çevrede bulunanların araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi. Yaşanan olayın ardından baygın kadın, ambulansla değil taksiyle hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.