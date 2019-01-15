Mudanya'da 5 Pet Şişe Getirene Bez Çanta Hediye

MUDANYA Belediyesi, 5 pet şişe getirene bez alışveriş çantası hediye edecek.

MUDANYA Belediyesi, 5 pet şişe getirene bez alışveriş çantası hediye edecek.



Mudanya Belediyesi, atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi kapsamında yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında belediyenin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 5 plastik pet şişe getiren vatandaşlara alışverişlerinde kullanabilecekleri bez çanta hediye edecek. Proje ile toplanacak şişeler ise geri dönüşüm çalışmalarında kullanılacak.



Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konuyla ilgili açıklamasında, proje tanıtımının, 17 Ocak Perşembe günü Yalı Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nda yapılacağını belirterek, "5 pet şişe ile siz de geri dönüşümü başlatabilir, bez çanta hediyemizle geleceğe katkıda bulunabilirsiniz. Pet şişelerinizi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğümüze teslim ederek, bez çanta hediyenizi alabilirsiniz. Bu şekilde hem geri dönüşüme katkı sağlayacağız hem de hemşerilerimize günlük kullanım malzemesi haline gelen bez çantaları ulaştırmış olacağız" dedi.



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