Mudanya'da hayat normale döndü... Selden geriye çamur kaldı - Son Dakika
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Mudanya'da hayat normale döndü... Selden geriye çamur kaldı

15.08.2022 20:04
Mudanya'da hayat normale döndü... Selden geriye çamur kaldı

Mudanya'da hayat normale döndü.

Mudanya'da hayat normale döndü... Selden geriye çamur kaldı

Bursa'da sel sularında sürüklenen araçlar kurtarıldı

Ev ve iş yerleri sular içinde kaldı, ağaçlar kırıldı

Mütareke binasını da sel suları bastı

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar sel sularında sürüklendi. Sağanak yağışın dinmesiyle hayat normale dönerken, sel sularında sürüklenen araçlar kurtarıldı. Ev ve işyerlerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Mudanya'da sele yol açtı. Araçlar sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağış sırasında metrekareye 20 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Sel sularına teslim olan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Bazı araç sahipleri araçlarını temizlerken, bazı araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda belediyeye ait temizlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, ölü yada yaralı olmadığı ifade edildi.

Mütareke binasını da su bastı

Öte yandan Mudanya Mütareke binası da sel sularından nasibini aldı. Binanın bodrum katı tamamen suyla kaplandı. Bursa Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi ekipleri hem sahilde hem de ilçe genelinde temizlik çalışmasını sürdürüyor.

YORUMLAR
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Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (3) Sağanak hayatı olumsuz etkiledi (3) Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (3) Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (3)
Kaynak: İHA

Tragger, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da hayat normale döndü... Selden geriye çamur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da hayat normale döndü... Selden geriye çamur kaldı - Son Dakika
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