Son Dakika Haberleri: Mudanya'da Kar Tatili

Mudanya'da Kar Tatili

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

Bursa ve ilçelerinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Bursa merkez ilçelerinde eğitim devam ederken bazı ilçelerde okullara 1 gün ara verildiği açıklandı. Mudanya İlçe Kaymakamlığı'da resmi internet sitesi üzerinden eğitim öğretime bir günlük ara verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 08.01.2019 Salı günü Mudanya Merkez ve Mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır. Halkımıza duyurulur" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Merkez, Bursa, Mudanya, Kar, Güncel
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