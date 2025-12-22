576 saatlik belirsizlik: Mustafa Abi'den hala iz yok - Son Dakika
576 saatlik belirsizlik: Mustafa Abi'den hala iz yok

22.12.2025 23:15
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 28 Kasım 2025 tarihinden bu yana kayıp olan 80 yaşındaki Mustafa Abi için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayıp ihbarının üzerinden yaklaşık 576 saat geçmesine rağmen, yaşlı adamdan hâlâ herhangi bir ize rastlanamadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Mustafa Abi'den haftalardır haber alınamıyor. Aradan geçen 576 saate rağmen yürütülen yoğun arama çalışmalarından sonuç çıkmazken, ailesi ve yakınları her geçen saat artan bir endişe içinde gelecek bir haberi bekliyor. Köy ve çevresinde geniş bir alanda sürdürülen aramalar, belirsizliğin ağırlığını daha da derinleştiriyor.

JAK EKİPLERİ SAHAT, UMUT TÜKENMEDİ

28 Kasım'dan beri haber alınamayan ve daha önce de kayıp haberlerine konu olan Mustafa Abi için Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgede yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp ihbarının ardından ilk 7 gün boyunca AFAD ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri de sahada görev aldı.

30 KİLOMETRELİK ALAN DİDİK DİDİK ARANDI

Ekipler, Mustafa Abi'nin kaybolduğu günden bu yana köy merkezi ve çevresini kapsayan yaklaşık 30–35 kilometrelik geniş bir alanda detaylı arama yaptı. Ormanlık alanlar, kırsal bölgeler ve olası geçiş güzergâhları tek tek taranırken, şu ana kadar somut bir bulguya ulaşılamadı.

EŞİNDEN YÜREK BURKAN ÇAĞRI: BU BELİRSİZLİK ÇOK ZOR

Kayıp Mustafa Abi'nin eşi Ayla Abi, yaşadıkları bekleyişin her geçen saat daha da ağırlaştığını dile getirdi. Ayla Abi, "576 saattir umutla bekliyoruz. Günlerdir evimizde huzur yok. Jandarma ekipleri ve köylülerimiz ellerinden geleni yapıyor ama hâlâ bir haber alamadık. Bu belirsizlik çok zor" sözleriyle duygularını paylaştı.

Aile, Mustafa Abi'yi gören ya da nerede olabileceğine dair en küçük bir bilgiye sahip olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmesini istedi.

Kaynak: İHA

