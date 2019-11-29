Son Dakika Haberleri: Mudanya'dan Büyükşehir'e 3,5 milyon Tl'lik fatura
Son Dakika Güncel Mudanya'dan Büyükşehir'e 3,5 milyon Tl'lik fatura - Son Dakika

Mudanya'dan Büyükşehir'e 3,5 milyon Tl'lik fatura

6 saat önce

BUSKİ tarafından Mudanya Belediyesi'ne gönderilmesi gereken katı atık toplama hizmet bedeli 3 milyon 421 bin 504 liraya ulaştı.

Mudanya'dan Büyükşehir'e 3,5 milyon Tl'lik fatura, System.String[]

BUSKİ tarafından Mudanya Belediyesi'ne gönderilmesi gereken katı atık toplama hizmet bedeli 3 milyon 421 bin 504 liraya ulaştı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 6 Aralık tarihine kadar ödeme yapılmaması halinde borcun Büyükşehir'in İller Bankası payından faizi ile birlikte tahsil edileceğini belirtti.


Mudanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ tarafından ilçe belediyelerine aktarılması gereken "katı atık toplama hizmet bedeli" alacağı için harekete geçti. BUSKİ tarafından Mudanya Belediyesi'ne gönderilmesi gereken katı atık toplama hizmet bedeli 3 milyon 421 bin 504 liraya ulaştı. Mudanya Belediyesi, 6 Aralık tarihine kadar ödeme yapılmaması halinde Büyükşehir'in İller Bankası payından faizi ile birlikte tahsil edecek.


BUSKİ'ye gönderilen resmi yazıda, "Kurumunuz tarafından belediyemize gönderilmesi gereken katı atık toplama hizmet bedeli 3 milyon 421 bin 504 liraya ulaşmıştır. Söz konusu katı atık toplama hizmet bedelinin 6 Aralık tarihine kadar ödenmesini, aksi halde 5216 sayılı kanunun 23. maddesine istinaden İller Bankası payınızdan faizi ile birlikte tahsil edeceğimizi tarafınıza bildiririz" denildi. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, İller Bankası, Mudanya, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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