Mudanya'dan Büyükşehir'e 3,5 milyon Tl'lik fatura

BUSKİ tarafından Mudanya Belediyesi'ne gönderilmesi gereken katı atık toplama hizmet bedeli 3 milyon 421 bin 504 liraya ulaştı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 6 Aralık tarihine kadar ödeme yapılmaması halinde borcun Büyükşehir'in İller Bankası payından faizi ile birlikte tahsil edileceğini belirtti.



Mudanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ tarafından ilçe belediyelerine aktarılması gereken "katı atık toplama hizmet bedeli" alacağı için harekete geçti. BUSKİ tarafından Mudanya Belediyesi'ne gönderilmesi gereken katı atık toplama hizmet bedeli 3 milyon 421 bin 504 liraya ulaştı. Mudanya Belediyesi, 6 Aralık tarihine kadar ödeme yapılmaması halinde Büyükşehir'in İller Bankası payından faizi ile birlikte tahsil edecek.



BUSKİ'ye gönderilen resmi yazıda, "Kurumunuz tarafından belediyemize gönderilmesi gereken katı atık toplama hizmet bedeli 3 milyon 421 bin 504 liraya ulaşmıştır. Söz konusu katı atık toplama hizmet bedelinin 6 Aralık tarihine kadar ödenmesini, aksi halde 5216 sayılı kanunun 23. maddesine istinaden İller Bankası payınızdan faizi ile birlikte tahsil edeceğimizi tarafınıza bildiririz" denildi. - BURSA