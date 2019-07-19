Son Dakika Haberleri: Mudanya Kadın Meclisi'nden İMO'ya kıyafet desteği
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Mudanya Kadın Meclisi'nden İMO'ya kıyafet desteği

55 dakika önce

Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi'nin başlattığı "Bizim de Katkımız Olsun" kampanyasına destek verdi.

Mudanya Kadın Meclisi'nden İMO'ya kıyafet desteği, System.String[]
Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi'nin başlattığı "Bizim de Katkımız Olsun" kampanyasına destek verdi.

Köylerdeki çocukların kitap, oyuncak ve kıyafet ihtiyaçları için başlatılan kampanyaya destek veren Kent Konseyi Kadın Meclisi yönetimi, "Dünya paylaştıkça güzelleşir. Kampanyaya bizim de katkımız olsun" diyerek topladıkları elbiseleri Mudanya'da İMO Kadın Komisyonuna teslim etti. - BURSA
İnşaat Mühendisleri Odası, Kent Konseyi, Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:56 Kaynak: İHA
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