Son Dakika Haberleri: Mudanya Kaybettiği Huzura Kavuşacak

Mudanya Kaybettiği Huzura Kavuşacak

34 dakika önce

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, Aydınpınar Mahallesi Sargın Ailesi ve Hasanbey Mahallesi Türkmen Sitesi sakinleri ile bir araya geldi.

Mudanya Kaybettiği Huzura Kavuşacak, System.String[]
Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, Aydınpınar Mahallesi Sargın Ailesi ve Hasanbey Mahallesi Türkmen Sitesi sakinleri ile bir araya geldi.

Aydınpınar Mahallesinde ikamet eden Sargın ailesinin daveti üzerine mahalleliler ile buluşan Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, "Mudanya bir 5 yılı daha ıskalamamalı. Göreve geldiğimizde hem kaybolan 5 yılı geri kazanacağız. Hem de projelerimiz ile Mudanya'yı hak ettiği yere getireceğiz" dedi. Mudanya'nın her şeyden önce huzura ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Dr. Ünal, "Öncelikle Sargın ailesine bu nazik daveti için teşekkür ediyorum. Mudanya büyük bir aile. Her ailenin ihtiyacı olan huzuru ve mutluluğu bu akşam burada olduğu gibi bir aile saadetinde sağlayacağız. Yerel idarede yönetici ile vatandaş arasında samimiyet olmalıdır. Biz gönlümüzü açıp geldik" şeklinde konuştu.

Hasanbey Mahallesi Engin Adıyaman Caddesi üzerinde bulunan Türkmen Sitesi sakinleri ile bir araya gelen Dr. Ünal, "Evden çıkıp oy kullanmaya gitmeniz 15 dakika sürüyor. Ama verdiğiniz sorumluluk 5 yıl. Biz bu sorumluluğu layıkıyla taşımaya hazırız. Hemşerilerimizi ötekileştirmeden, ideolojik farklılıkları zenginliğimiz bilerek ve Mudanya'nın tüm değerlerine sahip çıkarak yaklaşık 95 Bin Mudanyalı hemşerilerimle kol kola olduğumuz bir yönetim anlayışı yaratacağız" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

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