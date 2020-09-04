Mudanya'nın hedefi sağlıklı ve planlı şehirleşme - Son Dakika

Mudanya Belediyesi, Eğerce, Esence, Mesudiye, Söğütpınar mahallelerini kapsayan 334 hektarlık alanda imar planı çalışmasına başladı.

Mudanya Belediyesi plansız yapılaşma ve alt yapı sıkıntısı yaşanan Eğerce, Esence, Mesudiye, Söğütpınar mahallelerini kapsayan 334 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon çalışmalarına başladı. Mudanya'yı sağlıksız şehirleşmeden kurtararak modern şehirciliğin gereklilikleri ile buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bir yandan mahkeme kararıyla iptal edilen Güzelyalı imar planını sil baştan yaparken diğer yandan Eğerce, Esence, Mesudiye, Söğütpınar'da da çalışmalara başlıyoruz. Yeni imar planıyla birlikte dört mahallemizin alt yapı gibi birçok sıkıntısının çözülebilmesi için önemli bir adım atmış olacağız. Plansız ve sağlıksız şehirleşme uygulamalarının yerine modern, günümüzün koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek imar planı çalışmasına teknik ekiplerimiz başladı. 334 hektarlık alanda yapılacak olan plan çalışması tamamlandığında diğer kurumların sorumluluğunda olan alt yapı gibi sorunlar çözülecek, Mudanya'nın kimliğine ve tarihine özgü, turizm öncelikli bir kent planlaması ortaya çıkacak" diye konuştu. - BURSA