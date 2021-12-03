Mudurnu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mudurnu'da faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezi tarafından Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, kurum müdürleri ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Engelli öğrenciler, hazırladıkları programda katılımcılara çeşitli gösteriler sundu.

Etkinliğin sonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, engelli öğrencilere jandarma üniforması giydirdi.