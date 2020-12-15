Mudurnu'da elektrik direğine çarpan traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, traktörün kayarak elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpagut Köyü'nün Hayallar Mahallesi'nde Mustafa Alemdar idaresindeki traktör, yokuş aşağı indiği esnada kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü ile yanında bulunan eşi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.