Mudurnu'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mudurnu'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

19.05.2022 14:03

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Nallıhan istikametinden gelen Muhammet E. yönetimindeki 55 ANA 038 plakalı otomobil, Akyazı-Bolu kavşağında Gökan K. idaresindeki 14 AV 080 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Gökan K. ve yanında bulunan Onur Ö. ile diğer otomobilde bulunan Hüseyin Ç. ve Ahmet O. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mudurnu'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mudurnu'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mudurnu'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Mudurnu'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudurnu'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mudurnu'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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