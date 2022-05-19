Mudurnu'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Nallıhan istikametinden gelen Muhammet E. yönetimindeki 55 ANA 038 plakalı otomobil, Akyazı-Bolu kavşağında Gökan K. idaresindeki 14 AV 080 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Gökan K. ve yanında bulunan Onur Ö. ile diğer otomobilde bulunan Hüseyin Ç. ve Ahmet O. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.