Mudurnu'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Türk Kızılayı yetkilileri, kampanya kapsamında Mudurnu'da 63 kişinin kan verdiğini belirterek, kan bağışı yapan vatandaşlara teşekkür etti.

İlçe merkezine kurulan kan bağışı otobüsünde Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye başkanı Necdet Türker ve kamu kurumlarının çalışanları ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün katkılarıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında ilçeye gelen Kızılay ekipleri bağışları kabul etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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