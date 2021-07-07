Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin trafik tabelasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Taşkesti istikametinde seyreden Orkun G. idaresindeki 06 CJK 922 plakalı otomobil, Yenice Şeyhler köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak trafik tabelasına çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Sümeyye ve Ayşe S. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da otomobil trafik tabelasına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika