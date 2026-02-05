Mudurnu\'da Yangın: Ev Kül Oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, köylülerin de desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Beyderesi köyü Alanbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziyafettin Cezaoğlu'na ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine çevre köylerden gelen vatandaşlar da destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU