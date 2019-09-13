Mudurnu panayırı başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı panayır başladı.

Beşkavak mevkindeki kurulan alanda yapılan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayıra, ilçeye bağlı köyler ile civar illerden gelenler katılıyor.

Köylerden gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılaması için düzenlenen panayırda çeşitli hediyelik eşyalar, tuhafiye ve meyve sebzeler ile çocuklar için eğlence alanları bulunuyor.

Konserlerinde yer alacağı panayırda çocuklar için de çeşitli oyun alanları yer alıyor.

Panayır alanında inceleme yapan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk tarafından her yıl ilgiyle karşılanan panayırı yeniden düzenlemekten mutlu olduklarını söyledi.