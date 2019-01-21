Son Dakika Haberleri: Müftü Çetin, Engelli Vatandaşlara Ziyaretlerde Bulundu

Müftü Çetin, Engelli Vatandaşlara Ziyaretlerde Bulundu

42 dakika önce

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, engelli koordinatörü Fatih Karakaş ve birlikte bir ekiple beraber, kurumda görev yapan ve ailesinde engelli bulunan personelin ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Müftü Çetin, Engelli Vatandaşlara Ziyaretlerde Bulundu, System.String[]
İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, engelli koordinatörü Fatih Karakaş ve birlikte bir ekiple beraber, kurumda görev yapan ve ailesinde engelli bulunan personelin ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretler esnasında engelli vatandaşların hal ve hatırlarını soran ve kendileriyle birebir ilgilenen Müftü Çetin, Allah'tan şifa ve sağlık dileyerek dualar etti ve onların da dualarını talep etti. Müftü Çetin "Ziyaretlerimiz esnasında gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla ifade etmemiz gerekirse; engelli hastası bulunan bütün ailelerimiz, onların bu durumunu kabullenmiş, bu durum karşısında sabretmeyi ve onlara hizmet etmeyi kendilerine vazife addetmiş ve bunu severek yapmaktadırlar. Ben kendilerine Cenab-ı Allah'tan sabır ve mükafatlar diliyorum" dedi.

"Hakikatte her insanın bir engelli adayı olduğunu ve asıl engelin gönüllerde ve kafalarda olmaması gerektiğini" ifade eden Müftü Çetin, "Engelli kardeşlerimizin daima yanında olacağız. Hizmetlerimizi onlara da tanıtacak, onların yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmaya çalışacağız." dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Fatih Karakaş, Emin Çetin, Müftü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Fazıl Say Konserine Katılmasına CHP'den İlk Yorum Geldi Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak Irak'ın Kuzeyine Yapılan Hava Harekatında, Saldırı Hazırlığındaki 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 10:03:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müftü Çetin, Engelli Vatandaşlara Ziyaretlerde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]