Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu - Son Dakika

Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu

25.12.2020 19:37
Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu, System.String[]

Müge Anlı'nın programında bugün yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. Günlerdir haber alınamayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın kaybolmasında sevgilisinin de ilgisi olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Kayıp adamın kızı, "Babamın sevgilisi, dünürü ile ilişki yaşıyordu. Babamı parası için öldürdüklerini düşünüyoruz" dedi.

Televizyoncu Müge Anlı'nın programında yine Türkiye gündemine oturan olaylar yaşandı. 32 gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'la ilgili kızından bomba bir itiraf geldi.

KAYIP KİŞİNİN ÇOCUKLARI, 23 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİDEN ŞÜPHELENİYOR

İzmir'in Urla ilçesinde 24 Kasım günü kaybolan ve hiçbir izine rastlanmayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın aranması devam ediyordu. Günler önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı aramak için çocukları Müge Anlı'ya başvurdu. Kılıç'ın programa katılan çocukları sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisinden 23 yaş küçük sevgilisinin, Hamdi Kılıç'a bir şey yapmış olduğundan şüphe ettiklerini anlattılar.

Müge Anlı'da büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu

"BABAMIN SEVGİLİSİ, DÜNÜRÜ İLE İLİŞKİ YAŞIYORDU"

Hamdi Kılıç'ın kızı Seher Tetik; "Babamın sevgilisi, dünürü ile ilişki yaşıyordu. Birlikte evlilik vaadiyle insanları dolandırıyorlardı. Babamı da parası için öldürdüklerini düşünüyoruz" iddiasında bulundu. Ayrıca Seher Tetik'in anlattığına göre; Hamdi Kılıç, en son sevgilisinin evinin önünde görülmüştü.

BU İDDİALAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Müge Anlı'da konuşulan bu iddialar üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahsi geçen yerde kadavra köpeği ve drone ile arama çalışması başlattı.

Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu

Müge Anlı, Hisarcık, İzmir, Urla, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu - Son Dakika Magazin


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