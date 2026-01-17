Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı - Son Dakika
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı
17.01.2026 17:41  Güncelleme: 17:46
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı
Ünlü oyuncu Müge Boz, yıllardır gizli tuttuğu sağlık mücadelesini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Avusturya'da devam eden detoks süreci sırasında konuşan Boz, yaklaşık 20 yıldır sedef hastalığıyla yaşadığını belirterek, bu hastalığın yalnızca cildini değil, özgüvenini, sosyal ilişkilerini ve mesleki hayatını da derinden etkilediğini, 15 yaşından bu yana kıyafetlerini bile hastalığına göre seçtiğini anlattı.

Ünlü oyuncu ve model Müge Boz, Avusturya'da sürdürdüğü detoks süreci sırasında yaklaşık 20 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığını ilk kez açık bir dille anlattı. Sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede büyük ilgi gören Boz'un samimi açıklamaları binlerce kişiden destek mesajı aldı.

"BU DETOKS ZAYIFLAMAK İÇİN DEĞİL"

Müge Boz, detoks sürecine yalnızca fiziksel bir değişim için değil, uzun yıllardır hayatını zorlaştıran sağlık sorununa çözüm bulmak amacıyla başladığını söyledi. Yaklaşık 20 yıldır sedef hastalığıyla yaşadığını belirten Boz, bu sürecin özgüveni ve mesleki hayatı üzerinde derin etkiler bıraktığını dile getirdi.

"ÖZGÜVENİMİ VE SOSYAL HAYATIMI DERİNDEN ETKİLEDİ"

Paylaştığı videoda içten ifadeler kullanan Boz, hastalığın yalnızca fiziksel değil, psikolojik etkilerinin de ağır olduğunu vurguladı ve özgüven kaybı yaşadığını, sosyal ilişkilerinin ve iş hayatının bu durumdan olumsuz etkilendiğini anlattı.

Sedef hastalığının vücudunda kırmızı yaralar, kaşıntı ve zaman zaman birleşerek plaklar oluşturan lezyonlarla kendini gösterdiğini söyleyen Boz, hastalığın ataklar halinde ilerlediğini ve bu atakların nedenini çoğu zaman anlayamadığını ifade etti.

Ünlü isim, sedef hastalığının bağırsaklarla bağlantılı olabileceğine inandığını belirterek detoks sürecini bu nedenle önemsediğini söyledi. Bağırsak sağlığını iyileştirmenin cilt sorunlarını da hafifletebileceğini düşündüğünü ifade eden oyuncu, bu süreçte birçok yeni bilgi edindiğini paylaştı.

"15 YAŞIMDAN BERİ KIYAFETLERİMİ BUNA GÖRE SEÇİYORUM"

Hastalığın gençlik yıllarından bu yana hayatını şekillendirdiğini anlatan Müge Boz, mini etek giyemediğini, yaz aylarında bile uzun kollu kıyafetler tercih ettiğini söyledi. Sürekli açıklama yapmak zorunda kalmanın yorucu olduğunu belirten Boz, sedef hastalığını "çok sosyal bir hastalık" olarak tanımladı.

Videoyu paylaşma amacının yalnızca kendi hikâyesini anlatmak olmadığını vurgulayan Boz, benzer cilt hastalıklarıyla mücadele eden insanlara umut olmak istediğini söyledi. Sedef ve egzama hastalarına seslenen ünlü oyuncu, yaşadıklarını paylaşarak yalnız olmadıklarını hissettirmek istediğini ifade etti.

    Yorumlar (1)

  • Bilal İnci Bilal İnci:
    ünlü derken ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
