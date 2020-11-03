Muğla'da 100 aileye 300 kıl keçisi hibe edildi - Son Dakika

Muğla'da 100 aileye 300 kıl keçisi hibe edildi

03.11.2020 18:17
Muğla'da 100 aileye 300 kıl keçisi hibe edildi, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve ev ekonomisine destek sağlamak için Ortaca, Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerinde 100 aileye keçisi dağıtımı yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve ev ekonomisine destek sağlamak için Ortaca, Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerinde 100 aileye keçisi dağıtımı yaptı.

Menteşe ilçesinde 40 kadın üreticiye 120 kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesinin Ortaca, Dalaman ve Kavaklıdere'de 100 kadın üreticiye de 2 dişi, 1 erkek olmak üzere 300 kıl keçisi dağıtacağı bildirildi.

Bu kapsamda Ortaca'da yapılan törenle kadın üreticilere yüzde yüz hibe 2 dişi 1 erkek kıl keçisi teslim edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla genelinde kırsal kalkınma çalışmalarını sürdürdüklerini, tarıma ve hayvancılığa destek verdiklerini söyledi.

Tarıma önem verdiklerini ve kadın üreticilerin desteklenmesi gerektiğine işaret eden Gürün, "Turizm kenti olarak bilinen Muğla'nın nüfusunun yüzde 51'i kırsalda yaşıyor. Bu topraklara sahip çıktığımızda turizmden daha fazla tarımdan gelir elde edebiliriz." dedi.

Gürün, kadınlardan üretmelerini isteyerek, kendilerinin de üreticilere pazarlamada destek vereceklerini dile getirdi.

Kavaklıdere, Dalaman, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 100 aileye 300 kıl keçisi hibe edildi - Son Dakika


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