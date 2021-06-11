Muğla'da 107 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Fethiye ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan yelkenli teknede 36 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, yine Datça açıklarında çalışma yapan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 31 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Muğla 'nın Datça ve Fethiye ilçelerinde 107 düzensiz göçmen yakalandı.

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