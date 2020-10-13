Muğla'da 238 öğrenciye tablet desteği verildi - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesince öğrencilere tablet hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi, interneti ve bilgisayarı olmayan öğrenciler için kampanya başlattı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 238 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün gazetecilere, kendilerine ulaşan 238 talebi hemen değerlendirmeye aldıklarını söyledi.

Öğrenciler ve veliler hediye edilen tabletlerden dolayı yetkililere teşekkür etti.