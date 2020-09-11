Muğla'da 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Muğla'da 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlının Bitez Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Aramada poşet ve kavanozlarda 3 kilo 700 gram esrar ile bir kök kenevir bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Bodrum, Muğla, Esrar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 23:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Son Dakika: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler MİT'in Ukrayna'dan getirdiği terörist İsa Özer tutuklandı Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş
Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde! Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!         
15:30
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Hemşireleri darbeden saldırganın kan donduran sözleri: Hepsini öldürsem de bana bir şey yapamazlar Hemşireleri darbeden saldırganın kan donduran sözleri: Hepsini öldürsem de bana bir şey yapamazlar         
14:53
İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı         
14:34
Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı         
14:27
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi         
14:14
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Ünlü çiftin oğlunu öldüren sanık: Keşke ben ölseydim de böyle bir şey yaşanmasaydı Ünlü çiftin oğlunu öldüren sanık: Keşke ben ölseydim de böyle bir şey yaşanmasaydı         
13:51
Makine mühendisi kadın Makine mühendisi kadın "FETÖ adınıza banka hesabı açtı" yalanıyla 240 bin dolar dolandırıldı         
12:46
Çocuk istismarı sahneleri içeriyordu! RTÜK'ün yayından kaldırdığı Netflix yapımı filme dünyadan tepki yağdı Çocuk istismarı sahneleri içeriyordu! RTÜK'ün yayından kaldırdığı Netflix yapımı filme dünyadan tepki yağdı         
12:33
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, pazar günü özel uçakla İstanbul'a geliyor Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, pazar günü özel uçakla İstanbul'a geliyor         
12:14
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Sağlık kuruluşları, zatürre aşısında talep patlaması olunca randevu sistemine geçti Sağlık kuruluşları, zatürre aşısında talep patlaması olunca randevu sistemine geçti         
10:27
Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü Ünlü çevreci, araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla vurularak öldürüldü         
09:52
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı         
09:27
Bursa'da 14 erkeği Bursa'da 14 erkeği "jigolo" yapma vaadiyle kandırıp 250 bin lira toplayan çete çökertildi         
09:24
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi         
09:02
7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadının cansız bedenini valize koyup dereye atmışlar 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadının cansız bedenini valize koyup dereye atmışlar         
08:50
Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak Kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek olan Rasim Öztekin, teslim töreninin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacak         
08:41
Manisa'da üzüm üreticileri, emek verdikleri ürünlerini korumak için tüfekle nöbete başladı Manisa'da üzüm üreticileri, emek verdikleri ürünlerini korumak için tüfekle nöbete başladı         
08:15
Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar         
08:10
Lens, 7 oyuncusu koronavirüse yakalanan Paris Saint-Germain'i 14 yıl sonra ilk kez mağlup etti Lens, 7 oyuncusu koronavirüse yakalanan Paris Saint-Germain'i 14 yıl sonra ilk kez mağlup etti         
23:55
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 05:26:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da 3 kilo 700 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei