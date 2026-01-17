Muğla'da 31 Bin Defne Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Muğla'da 31 Bin Defne Fidanı Dağıtıldı

Muğla\'da 31 Bin Defne Fidanı Dağıtıldı
17.01.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Ula'da tıbbi ve aromatik bitkiler projesi kapsamında 31 bin defne fidanı üreticilere dağıtıldı.

Tıbbi ve aromatik bitkilerde katma değerli üretim hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında Muğla'nın Ula ilçesinde 31 bin adet defne fidanı dağıtıldı. Dört mevsim yeşil kalan defne fidanlarının dağıtım töreni, Yeşilçam Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Törenin ev sahipliğini yapan Yeşilçam Mahalle Muhtarı Ayhan Çırpancı, konuşmasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yürütülen çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Törende konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıran uygulamaların yaygınlaştırılmasının, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim modellerinin güçlendirilmesinin Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti. Baydar, küçük ölçekli tarımsal işletmelerin gelirlerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi, yeni üretim tekniklerinin üreticilere ulaştırılması ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Akdeniz Bölgesi'nin karakteristik bitkilerinden biri olan defnenin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre odun dışı orman ürünleri arasında 32,5 bin ton üretimle Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Baydar, Muğla'nın tıbbi ve aromatik bitkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Defne, Muğla için hem çevresel hem ekonomik bir değer

Bu kapsamda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bütçesi 756 bin lira olan ve yüzde 75'i devlet destekli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde il genelinde 48 bin adet defne fidanı üreticilere dağıtılırken, Ula ilçesinin kapama bahçe ve kümelenme potansiyeli göz önünde bulundurularak bu fidanların 31 bin adedi Ula ilçesinde üreticilerle buluşturuldu. Proje sayesinde üreticilerin yalnızca defne yaprağı üretimiyle sınırlı kalmayacağını belirten Baydar, defne yaprağının işlenerek baharat ve uçucu yağ elde edilmesiyle ürünlerin katma değerinin artırılacağını söyledi. Tarladan ürüne, üründen markaya uzanan bir üretim modeli hedefleniyor. Kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılan defne yağının, üreticiler için yılın tamamına yayılan sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmasının amaçlandığını ifade eden Baydar, bu çalışmaların kırsal kalkınmaya katkı sunduğunu, gençlerin tarımda kalmasını teşvik ettiğini ve tarım ile turizmi entegre ederek kırsal alanlara ekonomik canlılık kazandırdığını vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Muğla, Çevre, Ula, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da 31 Bin Defne Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Futbolseverleri illallah ettiren kurallar tarih oluyor Futbolseverleri illallah ettiren kurallar tarih oluyor

11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
10:25
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
10:05
Malum jetin içinde çekilmiş İşte Rabia Karaca’nın telefonundan çıkan video
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 11:10:29. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 31 Bin Defne Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.