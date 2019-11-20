Son Dakika Haberleri: Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Gümbet Mahallesi açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekibi, lastik bot tespit ederek durdurdu. Yapılan kontrolde Suriye, Filistin ve Somali uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Gümbet Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:52 Kaynak: AA
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