400 çocuğa tablet hediye edildi - Son Dakika

Bodrum Belediyesi, uzaktan eğitimle derslere katılma imkanı olmayan çocuklar için tablet desteğinde bulundu.

Belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrenciler için harekete geçti.

Bu kapsamda temin edilen 400 tablet, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz'a teslim edildi.

Aras, törende yaptığı konuşmada, çok sayıda aileden kendilerine talep geldiğini, bunun üzerine bağışçıların desteğiyle 400 tablet temin edildiğini belirtti.

Korkmaz da Bodrum Belediyesine, ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini ulaştırdıktan kısa süre sonra tabletlerin hızla temin edildiğini kaydetti.