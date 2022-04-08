Muğla'da 5 bin kişiye iftar verildi - Son Dakika
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Muğla'da 5 bin kişiye iftar verildi

08.04.2022 23:36
Muğla'da 5 bin kişiye iftar verildi

Yatağan ilçesinde belediye tarafından 5 bin kişiye stadyumda iftar verildi.

Yatağan ilçesinde belediye tarafından 5 bin kişiye stadyumda iftar verildi.

Kaya Köstepen Şehir Stadı'nda düzenlenen iftara, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Başsavcısı Alper Çetin, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, MHP İlçe Başkanı Arif Güldürüm, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İftar programının ardından semazen, hacivat ve karagöz, aşuk ile maşuk, sihirbaz, ateş gösterileri sahnelendi.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, birlik ve beraberliğin önemine değindiği konuşmasında iftar sofralarını paylaşan vatandaşlara teşekkür etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan hayırsevere ve desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ise iftar sofralarının bereketli olması temennisinde bulundu.

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Hisarcık, Yatağan, Muğla, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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