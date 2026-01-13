Muğla\'da \'Arınma Projesi\' Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, son yıllarda toplumda çok değişik alanlarda bağımlılık konusunda yaşanan artış sonrası 'Hatalardan kurtulma projesi' olarak da adlandırdıkları 'Arınma' projesi çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Vali Akbıyık, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde devam eden proje çerçevesinde uyuşturucu kadar teknoloji bağımlılığının toplumu tehdit ettiğini açıkladı.

"Bağımlılığın en tehlikelisi teknoloji bağımlığı"

Bağımlılık denilince akla sadece uyuşturucu gelmemesi gerektiğinin altını çizen Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Bizim projemiz Bakanımızın da talimatlarıyla 'Arınma projesi' koyduk adını. Her insan hata yapabilir. Hatalarımızdan kurtulma projesi diyelim. Özelinde de madde bağımlıları, teknoloji bağımlıları, yani sadece uyuşturucu gelmesin aklınıza. Uyuşturucu, alkol, işte ne bileyim teknolojik bağımlılık, başka bir sürü bağımlılık çeşitleri var. En önemlisi tabi tehdit eden toplumu, dünyayı teknoloji bağımlılığı ve uyuşturucu. Buna tabi mücadele bir üretimden, tüketimine kadar tüketenlerin yani talebinden, ardından talebine kadar her kesimde, her yerde mücadele etmek gerekiyor. Yani işte topluma sunumunda diyelim veya bu maddeyi tercih edenlere, ardından sınırdan itibaren sınırın ötesinde de güvenlik güçlerimiz her türlü tedbir alıyor. Burada işte kullanıcılara dönük de sürekli operasyonlar oluyor. İşte arkadaşlar çıkartıyor. Ama maalesef biz istesek de, istemesek de bağımlı olanlar da var. Bununla ilgili kuruluşlar var. YEDAM var mesela Yeşilay. Yine bizim madde bağımlılığına dönük Üniversitemizde de, Eğitim Araştırma Hastanemizde, Sağlık Müdürlüğümüzde de çalışmalar yapılıyor. Ama biz genel olarak bir toplumsal farkındalık tabi oluşturmak istiyoruz. Onların sosyal hayatta kazandırılması, istihdam sağlanması, işte insan neyle uğraşırsa bence o konuda uzmanlaşır. Mesela bunları spora yönlendirebiliriz. Çeşitli eğitimlere yönlendirebiliriz. Tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu çerçevede neler yapabiliriz onu eğitimde farkındalık oluşturmaya, yine somut sonuçlara kadar projeler yapıyoruz" dedi.

"Teknoloji bağımlılığı hayal edemeyeceğimiz düzeyde"

Bağımlılık alanında en önemli sıkıntının uyuşturucun yanında teknoloji bağımlılığı olduğunu belirten Vali Akbıyık, "En önemlisi tabi uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı. Bu toplumda bizim hayal edemeyeceğimiz düzeyde. Uyuşturucunun hepimiz farkındayız. Toplumsal olarak da kurum kuruluşlarımızla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama telefon bağımlılığı had safhada artık çocuklarımız kitap okumuyor. Herkes internet bakıyor, TikTok bakıyor, işte ne bileyim sanal dünyada geziyor. Kimse gerçek hayatı görmüyor. Muğla'nın bu güzelliklerini görmüyorlar. Onun için onları da bizim esas çoğunluk kalabalık kesim orası. Yani hepimiz farkında olmadan bağımlı olmuş olabiliriz. Nedir? Aile içerisinde iletişiminiz azalıyorsa, işte okulla ilgili iletişiminiz azalıyorsa, bazı çocuklar yemek yemeyi unutuyor şey bakmaktan, oyun oynamaktan ya da diğer bağımlılıklardan. Hedefimiz doğal olana, normal olana. Bizim tarihimiz, kültürümüz, değerlerimiz içerisinde insanımızı tutabilmek" dedi. - MUĞLA