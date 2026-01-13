Muğla'da 'Arınma Projesi' Bağımlılıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muğla'da 'Arınma Projesi' Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

Muğla\'da \'Arınma Projesi\' Bağımlılıkla Mücadele Ediyor
13.01.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Akbıyık, teknoloji ve madde bağımlılığına karşı 'Arınma' projesinin çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, son yıllarda toplumda çok değişik alanlarda bağımlılık konusunda yaşanan artış sonrası 'Hatalardan kurtulma projesi' olarak da adlandırdıkları 'Arınma' projesi çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Vali Akbıyık, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde devam eden proje çerçevesinde uyuşturucu kadar teknoloji bağımlılığının toplumu tehdit ettiğini açıkladı.

"Bağımlılığın en tehlikelisi teknoloji bağımlığı"

Bağımlılık denilince akla sadece uyuşturucu gelmemesi gerektiğinin altını çizen Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Bizim projemiz Bakanımızın da talimatlarıyla 'Arınma projesi' koyduk adını. Her insan hata yapabilir. Hatalarımızdan kurtulma projesi diyelim. Özelinde de madde bağımlıları, teknoloji bağımlıları, yani sadece uyuşturucu gelmesin aklınıza. Uyuşturucu, alkol, işte ne bileyim teknolojik bağımlılık, başka bir sürü bağımlılık çeşitleri var. En önemlisi tabi tehdit eden toplumu, dünyayı teknoloji bağımlılığı ve uyuşturucu. Buna tabi mücadele bir üretimden, tüketimine kadar tüketenlerin yani talebinden, ardından talebine kadar her kesimde, her yerde mücadele etmek gerekiyor. Yani işte topluma sunumunda diyelim veya bu maddeyi tercih edenlere, ardından sınırdan itibaren sınırın ötesinde de güvenlik güçlerimiz her türlü tedbir alıyor. Burada işte kullanıcılara dönük de sürekli operasyonlar oluyor. İşte arkadaşlar çıkartıyor. Ama maalesef biz istesek de, istemesek de bağımlı olanlar da var. Bununla ilgili kuruluşlar var. YEDAM var mesela Yeşilay. Yine bizim madde bağımlılığına dönük Üniversitemizde de, Eğitim Araştırma Hastanemizde, Sağlık Müdürlüğümüzde de çalışmalar yapılıyor. Ama biz genel olarak bir toplumsal farkındalık tabi oluşturmak istiyoruz. Onların sosyal hayatta kazandırılması, istihdam sağlanması, işte insan neyle uğraşırsa bence o konuda uzmanlaşır. Mesela bunları spora yönlendirebiliriz. Çeşitli eğitimlere yönlendirebiliriz. Tüm kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu çerçevede neler yapabiliriz onu eğitimde farkındalık oluşturmaya, yine somut sonuçlara kadar projeler yapıyoruz" dedi.

"Teknoloji bağımlılığı hayal edemeyeceğimiz düzeyde"

Bağımlılık alanında en önemli sıkıntının uyuşturucun yanında teknoloji bağımlılığı olduğunu belirten Vali Akbıyık, "En önemlisi tabi uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı. Bu toplumda bizim hayal edemeyeceğimiz düzeyde. Uyuşturucunun hepimiz farkındayız. Toplumsal olarak da kurum kuruluşlarımızla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama telefon bağımlılığı had safhada artık çocuklarımız kitap okumuyor. Herkes internet bakıyor, TikTok bakıyor, işte ne bileyim sanal dünyada geziyor. Kimse gerçek hayatı görmüyor. Muğla'nın bu güzelliklerini görmüyorlar. Onun için onları da bizim esas çoğunluk kalabalık kesim orası. Yani hepimiz farkında olmadan bağımlı olmuş olabiliriz. Nedir? Aile içerisinde iletişiminiz azalıyorsa, işte okulla ilgili iletişiminiz azalıyorsa, bazı çocuklar yemek yemeyi unutuyor şey bakmaktan, oyun oynamaktan ya da diğer bağımlılıklardan. Hedefimiz doğal olana, normal olana. Bizim tarihimiz, kültürümüz, değerlerimiz içerisinde insanımızı tutabilmek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da 'Arınma Projesi' Bağımlılıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:47:44. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 'Arınma Projesi' Bağımlılıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.