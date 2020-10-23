Muğla'da "Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Bertarafı" projesi - Son Dakika

Muğla'da, "Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Bertarafı" projesi başlatıldığı bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, projeye valilik himayesinde, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü destek veriyor.

Gelecek nesillere temiz hava, toprak ve temiz su bırakma sorumluluğuyla hayata geçirilen projeyle Muğla'da tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin ambalaj atıkları ile gübre ambalaj atıkları toplanacak.

Bu sayede toprak ve su kalitesi korunup, doğal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanacak ve çevre kirliliğinin de önüne geçilecek.

Kentte sezon içerisinde kullanıp atılan yaklaşık 50 ton atık, 13 ilçede konteynerlerde toplanıp, bertaraf firmalarına gönderilecek.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, projeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Muğla'nın tarım ve turizmiyle ülke ekonomisine büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

Yerli ve yabancı birçok misafiri konuk eden Muğla'da doğal hayatın, çevrenin korunması ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Tavlı, "Bu görüşten hareketle yeni tip koronavirüsün yaşandığı, ülkemizin ve dünyanın büyük sınavdan geçtiği bu günlerde doğanın ve insan yaşamının değerini daha iyi anlamaktayız. Dolayısıyla projemizin geri dönüşleri çok yönlü olacaktır. Gerek turizme ve gerekse çiftçi gelirlerinin artırılmasına da katkı yapacaktır. ifadesini kullandı.