Muğla\'da CHP\'nin Yargılanması

08.01.2026 17:11
Acar Ünlü ve Nazım Şardoğan, İBB protestosundaki olaylar nedeniyle yargı karşısına çıktı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Muğla'da düzenlenen eylemde polise saldırdığı öne sürülen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Ünlü hakkında görevli memura direnme ve kamu görevlisine alenen hakaret suçlarından toplam 4 yıl 2 ay, Şardoğan için ise görevli memura direnme ve kasten yaralama suçundan toplam 5 yıl hapis cezası istedi.

Geçen yıl 19 Mart'ta İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürüdü. Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, iddiaya göre, polis kalkanına yumruk atarak bağırdı.

Muğla Adliyesi önünde yaşanan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve alenen hakaret, CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında kamu görevlisine direnme ve nitelikli yaralama suçlarından dava açıldı.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 4'üncü duruşmasında Ünlü ve Şardoğan ile avukatlar hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında görevli memura direnme suçundan 3 yıla, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan da 1 yıl 2 aya kadar hapis, CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında görevli memura direnme suçundan 3 yıla, kamu görevlisini kasten yaralama suçundan ise 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarının savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: DHA

