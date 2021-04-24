Devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ali Ç, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkardı.

Hurşit A. yönetimindeki 26 KK 582 plakalı otomobil, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı yan yolunda, Ali Ç. idaresindeki 48 ADU 644 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki Ali. Ç ile diğer sürücü yaralandı.

Beşiktaş-Kayseri karşısında 12. dakikada bir kez daha öne geçti! Canlı anlatım