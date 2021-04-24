Devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hurşit A. yönetimindeki 26 KK 582 plakalı otomobil, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı yan yolunda, Ali Ç. idaresindeki 48 ADU 644 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki Ali. Ç ile diğer sürücü yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ali Ç, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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