Muğla'da "down kafe" açıldı - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde engelli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Sen de Gel Down Kafe" açıldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezindeki açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kafenin engelli engelsiz herkesi buluşturan bir yuva olacağını söyledi.

Down Kafe isminin Türkiye'de belirli bir konsept olduğunu belirten Gürün, "Kafemizden down sendromlu, engelli-engelsiz tüm vatandaşlarımız yararlanabiliyor, burada istihdam ediliyor. Hayatı birlikte paylaşıyoruz." dedi.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ise engelli bireylerin toplumda ayrımcılığa maruz kalmadan değerli bir parçası olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Çakıroğlu, Down Kafe'nin Muğla'nın ortak buluşma noktası olacağını anlatarak projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.

Engelliler ve down sendromlu bireylerin sosyal yaşama daha fazla katılmaları ve iş hayatında aktif rol almaları için açılan kafe, 253 metrekarelik alana kuruldu. 08.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek kafede birçok farklı ürün bulunuyor. Günlük 150 misafirin ağırlanabileceği kafenin mutfak ve servis bölümünde de Özel Eğitim Meslek Yüksekokulundan 4 stajyer öğrenci çalışıyor.