Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye tarafından verilen kurslar, kursiyerlerin mağdur olmamaları için internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle devam ediyor.

Menteşe Belediyesi ve Menteşe Belediye spor Kulübünce, Konakaltı Kültür Merkezi'nde verilen karate, judo, plates, yoga, zumba ve egzersiz hareketleri gibi kurslara, tedbirler kapsamında ara verildi.

Yetkililer, kursiyerlerin mağdur olmamaları, "evde kal" çağrısına destek vermek ve evde hareketliliği artırmak amacıyla belediye bünyesinde görev yapan üç antrenörle internet üzerinden kurslara devam etme kararı aldı.

Antrenörlerin, branşlara ve yaş gruplarına göre çektikleri videolar, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Belediyespor'un sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından kursiyerlere ulaştırılıyor.

Menteşe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilisi Ahmet Niyazi Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, faaliyetlere kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

Menteşe Belediyesi Dans Eğitmeni Murat Esentürk ise "Evde fit kal" projesinden yola çıkarak, evlerinden çıkmadan spor yaşantılarına devam edebilecekleri antrenman programlarıyla kursiyerlerle olacaklarını aktardı.

Menteşe Belediyesi Karate Antrenörü Kadir Yılmaz da insanların evlerinde sıkılmaması ve mağdur olmaması için çalışma yaptıklarını ifade etti.