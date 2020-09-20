Muğla'da evlerin duvarları lavanta figürleriyle renkleniyor - Son Dakika

Lavanta tarlalarına ilginin artması amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık bir ay sürmesi planlanan boyama çalışmalarının sonunda, mahallenin duvarlarının ziyaretçilere görsel şölen sunması hedefleniyor.

Gönüllü öğrenciler ve belediye görevlilerince yapılan mor renkli lavanta figürleri renkli görüntüler oluşturdu.

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