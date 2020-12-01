Hakkında 52,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hakkında 52,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 15 ayrı suçtan 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki R.K'nin, Paşalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, R.K'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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