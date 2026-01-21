Muğla'da Hırsızlık Kamerada - Son Dakika
Muğla'da Hırsızlık Kamerada

Muğla'da Hırsızlık Kamerada
21.01.2026 18:58
Muğla'da oto sanayi sitesinde, iki kişi hurdaları çalarak kayıplara karıştı. Olay kamerada.

Muğla'da oto sanayi sitesinde bir iş yerinde, iki kişinin hurdaları çalarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bayır Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Arslan Oto Makas adlı iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Ercan Arslan'a ait dükkanda, dün sabah saat 05.00 sıralarında iki kişi tarafından hırsızlık yapıldı. Şüphelilerin, dükkan içerisinde bulunan ve yaklaşık 20 bin TL değerinde olduğu tahmin edilen hurdaları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki şüphelinin sanayi sitesi içerisinde rahat tavırlarla hareket ettikleri dikkat çekti. İş yeri sahibinin olayı fark etmesinin ardından durum jandarma ekiplerine bildirildi. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

