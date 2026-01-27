Muğla'da Hortum Seralara Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da Hortum Seralara Zarar Verdi

Muğla\'da Hortum Seralara Zarar Verdi
27.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydikemer'de hortum nedeniyle seralarda hasar tespit çalışmalarına başlandı, 100 dönüm zarar var.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hortum nedeniyle zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yaşanan hortum, Kumluova Mahallesi'ndeki bazı seralarda hasara neden oldu.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ile Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgede inceleme yaptı.

Yetkililer tarafından zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kaymakam Dilekli, gazetecilere, bölgede şiddetli yağış, fırtına ve dolu afeti yaşandığını söyledi.

İlk tespitlere göre 40 dönüm seranın tamamen çöktüğünü belirten Dilekli, "Hasar tespit çalışmaları sürüyor. İnşallah gün içinde tam zararı ortaya çıkaracağız. Tüm kurumlardan ekiplerimiz sahada. Afet ve hasarın daha da büyümemesini temenni ediyoruz. Devletimizin bütün imkanlarıyla çiftçimizin, üreticimizin yanındayız." dedi.

Milletvekili Otgöz ise ilk tespitlere göre 100 dönüme yakın serada hasar oluştuğunu bildirdi.

Bu seralardan 40 dönümünün büyük çapta hasar gördüğünü aktaran Otgöz, "Kalan kısımlarda da yüzde 50'nin üzerinde hasar var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgede 180-200 dönüme yakın zararın olduğunu tahmin ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ardından bakanlığımızın çiftçilerimize zarar konusunda yardımı olacaktır. Ben de takipçisi olacağım. Tüm çiftçilerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun." diye konuştu.

Başkan Akdenizli de olayın ardından belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını anlattı.

Tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu vurgulayan Akdenizli, "Ciddi bir hasar olduğu bilgisini edindik. İnşallah devlet millet el ele vererek yaraları saracağız. Hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle afetleri yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Seydikemer, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Hortum Seralara Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum

15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:03:29. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Hortum Seralara Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.