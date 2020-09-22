Muğla'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet, bilgisayar ve internet kampanyası - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde tablet, bilgisayar veya internet erişimi olmayan öğrenciler için "Yokun Yükünü Paylaşıyoruz" kampanyası başlatıldı.

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminin başladığı bugünlerde eğitimin yine ağırlıklı olarak uzaktan devam ettiğini söyledi.

İmkan farklılıkları nedeniyle her çocuk eşit şart ve olanakta eğitime ulaşamadığını aktaran Kavak, öğrencilere destek olmak adına ülke çapında birçok kampanyanın gündemde olduğunu dile getirdi.

İlçede tablet, bilgisayar ve internet erişimi olmayan 725 öğrencinin tespit edildiğini vurgulayan Kavak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın uzaktan eğitime uzak kalmaması, diğer yaşıtlarıyla eşit şartları paylaşabilmeleri adına Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 'Yokun Yükünü Paylaşıyoruz' projesini başlattık. Proje kapsamında 725 öğrencimizin mağduriyetleri giderilerek, onların eğitimde çevrim içi olması planlanmaktadır. Yaşadığımız toplumda çocuğun gelişimine olumlu katkılar sağlayabilecek ortamların oluşturulabilmesi ve çıkacak sorunların önlenmesi ancak her birimizin sorumluluk bilinciyle elini taşın altına koymasıyla gerçekleşebilecektir."

Projenin tanıtımı için, çeşitli afiş ve broşürler hazırlanarak vatandaşlara dağıtıldı.