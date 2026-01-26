Muğla\'da Jandarmadan Suç Şebekelerine Darbe

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarla suç şebekelerine ve aranan şahıslara büyük darbe vurdu. Devriye ve kontroller neticesinde onlarca şahıs yakalanırken, asayiş suçlarında da belirgin bir düşüş kaydedildi.

Muğla genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Bir haftalık süre zarfında 2 bin 911 devriye faaliyeti icra edildi. 26 bin 772 şahıs sorgulandı. 2 bin 336 aracın kontrol edildiği açıklandı.

Yapılan kimlik kontrolleri ve operasyonlar sonucunda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen toplam 67 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. Yakalanan şahılar Adli makamlara sevk edilirken çıkarılan 67 şahıstan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA