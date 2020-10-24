Muğla'da kedi evleri kışa hazırlanıyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yavru ve engelli kedilerin zorlu kış şartlarından etkilenmemesi için kedi evlerini kışa hazırlıyor.

Geçici Hayvan Bakımevindeki Kedi Parkı içerisinde bulunan kedi evleri, özellikle yavru ve engelli kediler için kış aylarına uygun hale getirildi.

Kar, yağmur ve rüzgar gibi olumsuz hava şartlarına karşı korunaklı hale getirilen ve aynı anda birçok kedinin barınabildiği kedi evlerinin zemini de talaş ve halılar ile kaplanarak ortamın sıcak kalması sağlandı.