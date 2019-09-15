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Muğla'da kruvaziyer turizmi

1 saat önce

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Muğla'da kruvaziyer turizmi, System.String[]

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1807 yolcu ve 754 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdi.

Bazı turistler safari turlarının yanı sıra Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka mahallelerine düzenlenen turlara katıldı.

"Marella Discovery"in gece saatlerinde demir alarak Rodos Limanı'na gideceği öğrenildi.

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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