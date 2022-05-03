Muğla'da Likya Yolu'nda kaybolarak yardım isteyen çifte ulaşıldı - Son Dakika
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Muğla'da Likya Yolu'nda kaybolarak yardım isteyen çifte ulaşıldı

03.05.2022 22:53
Muğla'da Likya Yolu'nda kaybolarak yardım isteyen çifte ulaşıldı

Muğla'da tarihi Likya Yolu'nun bir parkurunda yürüyüş yaparken kaybolan çift, 3 saatlik aramanın ardından bulundu.

Muğla'da tarihi Likya Yolu'nun bir parkurunda yürüyüş yaparken kaybolan çift, 3 saatlik aramanın ardından bulundu.

Kocaeli'den Fethiye'ye tatile gelen Hasan ile eşi Elif B. Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Antalya istikametine doğru yürüyüşe çıktı.

Seydikemer ilçesi sınırlarındaki Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde yolunu kaybeden çift, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye, Seydikemer Jandarma Komutanlığı, Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG AME/SAR) ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından bulunan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ölüdeniz Mahallesi, Likya Yolu, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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