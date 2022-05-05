Pınar Gültekin'in annesi için 4 yıl 4 ay hapis talebi - Son Dakika
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Pınar Gültekin'in annesi için 4 yıl 4 ay hapis talebi

05.05.2022 21:43

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'in mahkeme salonunda katil zanlısı Cemal Metin Avcı için söylediği sözler nedeniyle hazırlanan iddianame kabul edilirken, 4 yıl 4 ay hapis talep edildi.

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'in mahkeme salonunda katil zanlısı Cemal Metin Avcı için söylediği sözler nedeniyle hazırlanan iddianame kabul edilirken, 4 yıl 4 ay hapis talep edildi.

Muğla'da 2 yıldır devam eden Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin tarafından 26 Nisan 2021 tarihinde duruşma salonunda katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile ilgili sarf ettiği sözler sonrası Cemal Metin Avcı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına 'tehdit ve hakaret' nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Hazırlanan iddianamede söylenen sözlerin duruşma tutanağı ile sabit olduğu değerlendirilirken, uzlaştırma hükümlerini müşteki Cemal Metin Avcı kabul etmeyince kamu davası açıldı. Pınar Gültekin'in annesi için 'tehdit ve hakaret' nedeniyle 4 yıl 4 ay hapis talep edildi. İlk duruşma 12 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

Anne Şefika Gültekin istenen 4 yıl 4 ay hapis talebi ile ilgili açıklama yapan Gültekin ailesinin Avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Kızı vahşice katledilmiş bir annenin yüreğinin acısı ile duruşma salonunda söyledikleri Başsavcılığa ihbar edildi. Savcılık da kızı için hukuki mücadele veren acılı bir anne için 4 yıl 4 ay hapis talep edildi ve kamu davası açıldı" dedi.

(Bekir Tosun - İHA)

Pınar Gültekin'in annesi için 4 yıl 4 ay hapis talebi
Pınar Gültekin'in annesi için 4 yıl 4 ay hapis talebi
Pınar Gültekin'in annesi için 4 yıl 4 ay hapis talebi
Pınar Gültekin'in annesi için 4 yıl 4 ay hapis talebi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin'in annesi için 4 yıl 4 ay hapis talebi - Son Dakika


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