Muğla'da Orman Yangınları İçin Bilgilendirme Toplantıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da Orman Yangınları İçin Bilgilendirme Toplantıları

Muğla\'da Orman Yangınları İçin Bilgilendirme Toplantıları
05.02.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da orman yangınlarının önlenmesi için kırsal mahallelerde bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

Muğla'da, orman yangılarının önlenmesi ve yangınlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda kırsal mahallelerde bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Ocak ayında başlatılan programın ilki, Fethiye ilçesi İnlice Mahallesi'nde yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yılın büyük bir kısmının yangınlarla mücadeleyle geçtiğini söyledi.

Kış aylarında köy toplantılarıyla kırsalda yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek yangınların önlenmesi ve alınması gereken tedbirleri anlattıklarını belirten Ülküdür, yangın söndürme çalışmalarında orman ekiplerine verdikleri destekler için vatandaşlara teşekkür etti.

Program kapsamında mahalledeki okul da ziyaret edildi. Öğrencilere ormanın faydaları ve orman yangınları konusunda bilgilendirici kısa film izletildi.

Ülküdür, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman ile öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantılarının yangın sezonu öncesine kadar devam edeceği, Muğla ve Aydın illerindeki 12 Orman İşletme Müdürlüğünde tüm orman köylerinde bilgilendirme programları yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Orman Yangınları İçin Bilgilendirme Toplantıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:22:09. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Orman Yangınları İçin Bilgilendirme Toplantıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.