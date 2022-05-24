Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

24.05.2022 20:39
Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Dalaman ve Ortaca'ya otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu otomobili Ortaca hal kavşağında durduran narkotik ekipleri, araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan O.C ve A.Ç gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C tutuklanırken, A.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Erzincan'da uyuşturucu nitelikli hap sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Erzincan'da uyuşturucu nitelikli hap sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Narkotik, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
20:09 Erdoğan'ın F-16 resti Yunan basınında manşetleri süsledi: Miçotakis'in silinişi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 20:57:04. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement