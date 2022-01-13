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Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika

Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor

13.01.2022 13:58
Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor

Muğla'da şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Muğla'da şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Muğla ve ilçelerinde 9 Ocak'tan itibaren aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Menteşe, Ula, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerinde tarım arazileri sular altında kaldı, arı kovanları zarar gördü, çok sayıda ev ve iş yeri ile ahır ve depolar sular altında kaldı.

Muğla Valiliğinin himayesinde yağıştan etkilenen bölgelerde AFAD, Kaymakamlıklar ile belediyelerce alanlarda ve evlerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Yağışların başlamasının ardından gelen ihbarlara müdahalede bulunmak üzere bin 322 personel 415 araç ve 56 iş makinesi çalışmalara başlarken alanlarda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Sağanak nedeniyle barınma ihtiyacı olan 7 kişi otellerde konaklatılırken, yağışlarda 5 küçükbaş hayvan telef oldu, 445 hayvanın da tahliyesi yapılarak güvenli alanlara alındı.

23 konut, 6 işyeri ve 3 aracın hasar tespitin yapıldığı yağışlara, 15 bina ve işyeri için hasar tespit çalışması yapıldı.

9-12 Ocak tarihleri arasında Marmaris'te metrekareye, 403,6 Ula ilçesinde 324,2, Ortaca'da 241,1, Menteşe'de 240,1, Köyceğiz'de 239,2, Dalaman 213,7, Bodrum'da 141,7, Milas'ta ise 102,6 kilogram yağış düştü. Bu süre içerisinde ekipler. 119 konut, 34 iş yeri, 8 resmi kurumda su tahliyesi yaparken, çok sayıda kanal, dere, yol açma, ahır ve depo temizleme çalışması yaparak araçta mahsur kalanlara müdahalede bulundu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçelerdeki Ziraat Odası başkanlıkları tarafından da yağışlar nedeniyle zarar gören arı kovanları, seralar, narenciye bahçeleri ve tarım alanlarında da hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

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Köyceğiz, Muğla, Ocak, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika
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