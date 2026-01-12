Muğla'da Su Ürünleri Denetimi: 6 İşletmeye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da Su Ürünleri Denetimi: 6 İşletmeye Ceza

12.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da yapılan denetimlerde 6 işletmeye toplam 379 bin lira ceza kesildi, yasadışı ürünler ele geçirildi.

Muğla'da, su ürünleri perakende satış noktalarındaki denetimlerde 6 işletmeye 379 bin 176 lira ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 kontrol ekibi ile 7 lokasyonda yapılan denetimlerde, 43 toplu tüketim yeri, 35 satış yeri, 2 depo ve 3 karaya çıkış noktasının kontrol edildiği belirtildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 6 işletmeye, 379 bin 176 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, "Denetimlerde 42 kilogram istavrit, 9 kilogram çipura, 7 kilogram mezgit, 4,5 kilogram lahos, 4 kilogram tekir, 2 kilogram dil ve 1,5 kilogram sargoz balığına, 440 metre markasız ve sahipsiz uzatma ağı ile sahibi kaçan 1 serpme ağına, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu." ifadelerine yer verildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin bundan sonraki süreçte kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Su Ürünleri Denetimi: 6 İşletmeye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:16:09. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Su Ürünleri Denetimi: 6 İşletmeye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.