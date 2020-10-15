- Fethiye'de sürat teknesi karaya vurdu: 5 turist yaralandı - Son Dakika

- Fethiye'de sürat teknesi karaya vurdu: 5 turist yaralandı

- Fethiye'de sürat teknesi karaya vurdu: 5 turist yaralandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir sürat teknesinin karaya vurması sonucu Yeni Zelanda uyruklu 5 turist yaralandı.

- Fethiye'de sürat teknesi karaya vurdu: 5 turist yaralandı MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir sürat teknesinin karaya vurması sonucu Yeni Zelanda uyruklu 5 turist yaralandı. Edinilen bilgiye göre, içinde Yeni Zelandalı 5 turist bulunan sürat teknesi gece saatlerinde, Foça Mahallesi Çalış Plajı Kuş cenneti mevkiisinde karaya vurdu. Çarpmanın etkisiyle teknede bulunan turistler bottan savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Hastanede yapılan kontrollerde turistlerin alkollü olduğu öğrenildi.

Son Dakika

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak

Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak

G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu

Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti

12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim

İzmir'de aracını satmak isteyen 30 kişi aynı yöntemle kandırıldı! Önce yemek yediler, sonra senet imzaladılar

Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler

Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu