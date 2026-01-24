Muğla\'da Tenis Gelişimi İçin Toplantı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentteki spor faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve branş bazlı gelişimi desteklemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, tenis branşının geleceği ve yeni dönem planlamaları masaya yatırıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Ekinciler, Spor Şube Müdürü Doğukan Doğan ve il genelinde görev yapan tenis antrenörleri katıldı. Toplantıda, Muğla'da tenisin tabana yayılması ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi hedeflenirken, Performans Takibi, Yeni Planlamalar, Altyapı ve Eğitim gibi konular ele alındı. Toplantı sonunda bir açıklama yapan İl Müdürü Kazım Açıkbaş, sporun her branşında olduğu gibi teniste de Muğla'yı hak ettiği noktaya taşımak istediklerini vurguladı. Açıkbaş, gençlerin spora yönlendirilmesi ve tesislerin en verimli şekilde kullanılması için çalışmaların kesintisiz süreceğini ifade etti. - MUĞLA