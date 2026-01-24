Muğla'da Tenis Gelişimi İçin Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muğla'da Tenis Gelişimi İçin Toplantı

Muğla\'da Tenis Gelişimi İçin Toplantı
24.01.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tenisin gelişimi ve başarılı sporcular yetiştirmek için toplandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentteki spor faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve branş bazlı gelişimi desteklemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, tenis branşının geleceği ve yeni dönem planlamaları masaya yatırıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Ekinciler, Spor Şube Müdürü Doğukan Doğan ve il genelinde görev yapan tenis antrenörleri katıldı. Toplantıda, Muğla'da tenisin tabana yayılması ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi hedeflenirken, Performans Takibi, Yeni Planlamalar, Altyapı ve Eğitim gibi konular ele alındı. Toplantı sonunda bir açıklama yapan İl Müdürü Kazım Açıkbaş, sporun her branşında olduğu gibi teniste de Muğla'yı hak ettiği noktaya taşımak istediklerini vurguladı. Açıkbaş, gençlerin spora yönlendirilmesi ve tesislerin en verimli şekilde kullanılması için çalışmaların kesintisiz süreceğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Tenis, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da Tenis Gelişimi İçin Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Ne madalya ne prim Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:12
Galatasaray, Uğurcan’dan sonra Trabzonspor’dan bir ismi daha alıyor
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 11:53:12. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Tenis Gelişimi İçin Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.