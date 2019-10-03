Son Dakika Haberleri: Muğla'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

14 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kadir Karaca'nın (65) kullandığı 48 LC 751 plakalı traktör, Çamköy Mahallesi'nde T.Ö. idaresindeki 48 ABL 26 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

Olay yerine gelerek Karaca'nın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ve yakınları fenalık geçirdi.

Kadir Karaca, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu otobüsü, yol kenarında cayır cayır yandı
Çiftçi baba, belediyeden "Yapamayız" cevabını alınca kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:11:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]