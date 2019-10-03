Muğla'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
14 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:56 Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kadir Karaca'nın (65) kullandığı 48 LC 751 plakalı traktör, Çamköy Mahallesi'nde T.Ö. idaresindeki 48 ABL 26 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Olay yerine gelerek Karaca'nın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ve yakınları fenalık geçirdi.
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